FedEx Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die technische Analyse der Fedex-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 253,7 USD nah am gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -2,94 Prozent entspricht. Auch der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt mit einem aktuellen Wert von 244,52 USD nahe am letzten Schlusskurs von 246,25 USD, was einer Abweichung von +0,71 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Fedex-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse von 18 Analystenbewertungen zeigt, dass die Fedex-Aktie im Durchschnitt ein "Gut"-Rating erhält. Kurzfristig ergibt sich innerhalb eines Monats eine Bewertung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 244,61 USD, was einer möglichen Abweichung von -0,67 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Somit wird auch hier eine "Neutral"-Empfehlung ausgesprochen.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zur Fedex-Aktie geäußert wurden. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Die analytische Seite zeigt jedoch überwiegend "Gut"-Signale, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fedex-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis führt jedoch zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Fedex-Aktie.