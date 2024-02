FedEx Aktie: Gut oder schlecht?

Die technische Analyse der Fedex-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 248,95 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 242,62 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -2,54 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 254,09 USD, was zu einem Abstand von -4,51 Prozent führt und die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Aktuell wurden hauptsächlich negative Meinungen über die Fedex-Aktie in den sozialen Medien veröffentlicht, obwohl in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung. Analytische Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Fedex-Aktie als Neutral-Titel gilt, mit einem RSI7-Wert von 43,47 und einem RSI25-Wert von 52,67, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Analysten haben der Fedex-Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 10 positive, 6 neutrale und keine negativen Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Bewertung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 253,63 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 4,54 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "Gut".