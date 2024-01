FedEx Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der Fedex-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 56, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 59,29 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Fedex damit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fedex-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 247,14 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 250,81 USD liegt, was einer Abweichung von +1,48 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, der bei 255,67 USD liegt, weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,9 Prozent Abweichung) auf ein "Neutral"-Rating hin. Unterm Strich ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Fedex-Aktie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz wird die Stimmung rund um die Aktien neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Untersuchung der Aktie von Fedex auf diese Faktoren hin ergibt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität zeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fedex weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Fedex bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den zurückliegenden 12 Monaten 10 mal die Einschätzung "Gut", 6 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" für die Fedex vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Kürzerfristig liegen 1 "Gut", 0 "Neutral", 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer zuletzt positiven Bewertung führt. Die Analysten erwarten auf Basis des aktuellen Kurses von 250,81 USD eine Entwicklung von 1,12 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 253,63 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".