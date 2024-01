FedEx Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Diskussionen rund um Fedex auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Anleger äußern überwiegend negative Meinungen in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen. Auch neutrale Themen rund um den Wert wurden angesprochen. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Zudem zeigt sich ein Gut-Signal auf der Handelsebene, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Fedex bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Um die aktuelle Position von Fedex zu beurteilen, betrachten wir den Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der kurzfristigere RSI der letzten 7 Tage liegt bei 19,77 Punkten, was darauf hinweist, dass die Fedex-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 67,58, was bedeutet, dass Fedex hier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Fedex im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,87 Prozent erzielt, was 59,12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 9,87 Prozent, und Fedex liegt aktuell 56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Fedex.