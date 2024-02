FedEx Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Fedex ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen und Äußerungen ausgewertet, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es gab jedoch auch negative Themen, die in den Diskussionen im Vordergrund standen, weshalb die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Fedex um 65,87 Prozent niedriger. Die Branche "Luftfracht und Logistik" verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,97 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Fedex mit 57,89 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund der positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Fedex-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage führt jedoch zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Fedex.