FedEx Aktie: Alles völlig egal!

In den letzten Wochen konnte bei Fedex eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der sozialen Medien, die auf die Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen basiert. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild bei Fedex als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Fedex in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fedex bei 246,66 USD liegt, während die Aktie selbst bei 246,81 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 254,58 USD, was einen Abstand von -3,05 Prozent bedeutet und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Fedex in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Fedex deutlich darunter, mit einer Rendite von 65,87 Prozent im Vergleich zu 1320 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "Luftfracht und Logistik" liegt Fedex mit einer Rendite von 47,63 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.