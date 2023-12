FedEx-Aktie -10%, auch die DHL Group trifft es

Die FedEx-Aktie (WKN: 912029) ist am Dienstag nach US-Börsenschluss mit einem Minus von 10% ins Bodenlose gestürzt und baut ihren Verlust am Mittwoch weiter aus. In diesem Strudel sinken auch die Anteilscheine von DHL Group und UPS. Doch was steckt hinter diesen Verwerfungen?