Fawer Automotive Partsco Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fawer Automotive Parts liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität im Internet über Fawer Automotive Parts ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite der Fawer Automotive Parts liegt derzeit bei 5,01 %. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Automatische Komponenten") von 1,63 %, was zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen grün an, was auf positive Diskussionen hinweist. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fawer Automotive Parts. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.