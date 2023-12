Fawer Automotive Partsco Aktie: Grund zur Sorge?

Die Fawer Automotive Parts wird in der technischen Analyse derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 5,21 CNH, während der Aktienkurs bei 5,39 CNH liegt, was einer Abweichung von +3,45 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 5,6 CNH, was einer Abweichung von -3,75 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu der Einstufung als "Neutral" führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Fawer Automotive Parts in den letzten 12 Monaten eine Performance von 25,41 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 13,03 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,38 Prozent für die Fawer Automotive Parts. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,84 Prozent hatte, lag die Fawer Automotive Parts sogar um 18,57 Prozent über diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Fawer Automotive Parts derzeit 15. Im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft. Die Redaktion vergibt daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Fawer Automotive Parts. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält die Fawer Automotive Parts in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.