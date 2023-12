Faw Car Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine überkaufte Situation hin, während ein niedriger RSI auf eine überverkaufte Situation hinweist. Für Faw Jiefang liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 74,14 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Auf 25-Tage-Basis zeigt sich jedoch weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Situation, weshalb der RSI25 auf "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Faw Jiefang mit 24,73 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie", die bei -1,01 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -1,01 Prozent kommt, weist Faw Jiefang mit 25,74 Prozent eine sehr gute Entwicklung auf. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 9,33 CNH deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 8,7 CNH liegt, was zu einer guten Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 9,21 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Faw Jiefang-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einem positiven Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -1,48 Prozent zum Branchendurchschnitt widerspiegelt. Daher erhält Faw Jiefang in Bezug auf die Dividendenpolitik eine negative Bewertung von "Schlecht" durch die Analysten.

