Faw Car Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse der Faw Jiefang-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 8,71 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,42 CNH, was einem Unterschied von -3,33 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zusätzlich zu diesem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der aktuelle Schlusskurs von 9,19 CNH liegt unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,38 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Faw Jiefang-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, da der RSI der Faw Jiefang bei 81,16 liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf die Dividende schüttet Faw Jiefang eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,52 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Ertrag niedriger ist.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Faw Jiefang-Aktie daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.