Faurecia Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine neutrale Einschätzung für Forvia. Der RSI liegt bei 62,81, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 hingegen, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine schlechte Bewertung mit einem Wert von 70,56. Insgesamt wird die Aktie daher als schlecht beurteilt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung. In den letzten zwei Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert. Auch neun Handelssignale lassen sich erkennen, von denen acht als gut und eins als schlecht eingestuft werden. Zusammengefasst wird die Aktie daher als gut bewertet.

Aus technischer Sicht wird die Aktie als schlecht bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 20,06 EUR, während der Aktienkurs bei 16 EUR liegt. Dies führt zu einem Abstand zum GD200 von -20,24 Prozent. Der GD50, der die letzten 50 Tage betrachtet, liegt bei 18,87 EUR mit einem Abstand von -15,21 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Gesamtbewertung.

Das Stimmungsbild für Forvia hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Negative Auffälligkeiten wurden in den Kommentaren und Meinungen festgestellt. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Beiträgen hat abgenommen. Das Ergebnis ist eine schlechte Bewertung für das Sentiment und den Buzz.