Faurecia Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die technische Analyse der Forvia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 19,36 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 15,68 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -19,01 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 18,11 EUR, was einem Abstand von -13,42 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Forvia-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 46,51 Prozent erzielt, was 46,51 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" auf dieser Ebene.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zur Forvia-Aktie ist insgesamt neutral, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Forvia-Aktie liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird, während der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, mit 71,47 eine "Schlecht"-Einschätzung aufweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene.