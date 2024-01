Fathom Nickel Incorporation Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Fathom Nickel-RSI liegt aktuell bei 44,44, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 55,17 und ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating für Fathom Nickel.

Das Sentiment und der Buzz rund um Fathom Nickel zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer schlechten Einstufung führt. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine gute Gesamtbewertung für Fathom Nickel in diesem Punkt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Fathom Nickel derzeit als schlecht eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,19 CAD, während der Aktienkurs bei 0,115 CAD um -39,47 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,13 CAD führt zu einer schlechten Bewertung. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Fathom Nickel ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer guten Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine gute Einschätzung für die Anleger-Stimmung bei Fathom Nickel.