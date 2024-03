Fathom Holdings Inc Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz- und Gewinnzahlen eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität zur Aktie von Fathom eine übliche Aktivität im Netz. Daher erhält Fathom in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Fathom-Aktie einen Wert von 63,86 für RSI7 und 47,22 für RSI25 zu, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Auch Analysten geben der Aktie von Fathom langfristig eine "Gut"-Einstufung, basierend auf 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen im vergangenen Jahr. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 12 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 358,89 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit auch hier die Einschätzung "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Fathom-Aktie deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Faktoren eine gemischte Einschätzung für die Fathom-Aktie, die von "Neutral" bis "Gut" reicht, je nachdem welcher Aspekt betrachtet wird.