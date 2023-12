Fathom Holdings Inc Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten eine positive Einschätzung für Fathom abgegeben. Es gab 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (2,91 USD) einen Anstieg um 312,37 Prozent bedeuten würde, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, ergab die Untersuchung, dass die Diskussionsaktivität der Anleger mittelmäßig ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Signal führt. Bei einer Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage ergibt sich hingegen ein neutraler Wert, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Gut" führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien in den letzten Wochen spiegeln ebenfalls eine positive Stimmung wider. Die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Meinungen deutet auf eine positive Einschätzung des Unternehmens hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Fathom sowohl aus Sicht der Analysten, des langfristigen Sentiments, und der Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" bewertet werden kann.