Fathom Holdings Inc Aktie: Das ist die Höhe!

Die Fathom-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,78 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,77 USD, was einem Unterschied von -42,05 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Rückgangs erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,99 USD liegt mit einem Unterschied von -7,36 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich dagegen weder erhöht noch verringert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Fathom führt.

Analysten bewerten die Fathom-Aktie derzeit ebenfalls positiv, wobei 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die Durchschnittsprognose der Analysten für den Kurs liegt bei 12 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 333,21 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Analyse dieses Bereichs.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Fathom-Aktie hin. Sowohl in den Kommentaren der letzten zwei Wochen als auch in den Diskussionen der vergangenen Tage wurden überwiegend positive Themen angesprochen. Aus Sicht der Redaktion ist das Unternehmen daher als "Gut" einzustufen und die Aktie von Fathom wird bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.