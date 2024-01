Fathom Holdings Inc Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Fathom in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hindeutet.

Die Analysten bewerten die Aktie von Fathom langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 positive Bewertung und keine negativen Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt wird ein Kursziel von 12 USD erwartet, was einer Erwartung von 242,86 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fathom weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI geben eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -30,28 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt über dem Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Fathom auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.