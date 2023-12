Fathom Holdings Inc Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse von Fathom zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 5,08 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,82 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -44,49 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 3,06 USD, was einer Distanz von -7,84 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Fathom-Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild der Anlegerstimmung in den letzten Wochen. Die Stimmungslage wird als "Schlecht" bewertet, da sich die Stimmung der Anleger zunehmend eingetrübt hat. Die Diskussionen über das Unternehmen waren jedoch insgesamt neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf überwiegend positive Meinungen über Fathom hin, insbesondere in den letzten beiden Wochen. Dies führt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, vor allem in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten insgesamt eine positive Einschätzung abgegeben, wobei keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12 USD, was einer erwarteten Entwicklung des Aktienkurses um 325,53 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse wird die Fathom-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Fathom Holdings Inc-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Fathom Holdings Inc jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Fathom Holdings Inc-Analyse.

Fathom Holdings Inc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...