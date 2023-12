Fathom Holdings Inc Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Internet-Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Stimmung und Buzz rund um ein Unternehmen. In diesem Fall hat sich die Stimmung für Fathom in den letzten Wochen kaum verändert, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für Fathom.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fathom-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,07 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,94 USD liegt, was einem Unterschied von -42,01 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 3,03 USD, und der letzte Schlusskurs liegt bei -2,97 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis und einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass auf langfristiger Basis die Aktie von Fathom von den Analysten als "Gut"-Titel eingestuft wird. Es wird ein Kursziel in Höhe von 12 USD erwartet, was einer Erwartung in Höhe von 308,16 Prozent entspricht, verglichen mit dem aktuellen Schlusskurs von 2,94 USD. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass Fathom momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie von Fathom somit als "Gut" bewertet.