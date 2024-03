Fathom Holdings Inc Aktie: Finger Weg!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um das Unternehmen Fathom zeigt, dass die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum unterdurchschnittlich war. Dies deutet auf eine negative Stimmung hin, die sich auch in der Rate der Stimmungsänderung widerspiegelt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

Im Gegensatz dazu haben in den letzten zwei Wochen vor allem private Anleger in sozialen Medien positiv über Fathom gesprochen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird Fathom insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Fathom in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten die Mehrheit der Einschätzungen positiv war. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12 USD, was einem erheblichen Anstieg entspricht. Aus Analystensicht erhält die Fathom-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.