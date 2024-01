Fathom Holdings Inc Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Diskussionen über Fathom in den sozialen Medien signalisieren ein neutrales Stimmungsbild unter den Anlegern. In den letzten beiden Wochen überwogen insgesamt positive Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild für die Fathom-Aktie. Der RSI7 beträgt 33,72 und der RSI25 liegt bei 44,14, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Analystenmeinungen zu Fathom waren in den letzten zwölf Monaten durchweg positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 12 USD. Dies würde einem Anstieg um 234,26 Prozent vom letzten Schlusskurs von 3,59 USD entsprechen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Fathom-Aktie bei 5,05 USD liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt jedoch +18,48 Prozent, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen.