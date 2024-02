Fatfish Internet Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Fatfish in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch vorwiegend negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt lässt sich die Anleger-Stimmung daher als "neutral" einstufen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fatfish-Aktie liegt bei 75, was als "schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 57,35, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "neutral" führt. Insgesamt resultiert daraus ein Rating von "schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fatfish bei 0,02 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,026 AUD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +30 Prozent, was als "gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,03 AUD, was zu einem Abstand von -13,33 Prozent führt und somit als "schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "neutral" bewertet. Hinsichtlich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass die Fatfish-Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fatfish-Aktie somit ein "schlecht"-Rating.