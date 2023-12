Fatfish Internet Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Fatfish eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und an zwei Tagen drehte sich die Diskussion vor allem um positive Themen. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Fatfish daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird Fatfish von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien haben Auswirkungen auf die Einschätzungen für Aktien. Bei Fatfish wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf. Für das langfristige Stimmungsbild wird daher ein Gesamtergebnis von "Gut" erzielt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI von Fatfish liegt momentan bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher bekommt Fatfish auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Fatfish-Aktie ein Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0.014 AUD, was einem Unterschied von 40 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Fatfish-Aktie führt. Insgesamt erhält Fatfish daher eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse.