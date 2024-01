Fatfish Internet Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Fatfish eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und sieben negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Fatfish wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufwies, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Wert-Einstufung führt. Insgesamt erhält Fatfish in diesem Punkt daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Fatfish-Aktie derzeit mit einem Wert von 5 als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 11, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich für die RSI daher die Einstufung "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fatfish verläuft derzeit bei 0,01 AUD, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,032 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +220 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht ebenfalls einer Differenz von +220 Prozent, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume die Gesamtbewertung "Gut" für die Fatfish-Aktie.