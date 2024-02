Fatfish Internet Aktie: Immer langsam!

Die Fatfish-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,02 AUD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,027 AUD liegt. Das ergibt eine Abweichung von +35 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,02 AUD) weist eine Abweichung von +35 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Fatfish wurde in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt also ebenfalls eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fatfish-Aktie beträgt 58,33 und zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Fatfish eine schwache Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Fatfish-Aktie also gemäß der technischen Analyse positive Bewertungen, während das Sentiment und der Buzz im Netz eher negativ ausfallen.