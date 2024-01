Fate Therapeutics Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Aktienkurs von Fate Therapeutics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche (20,23 Prozent) eine Unterperformance von 39,9 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Biotechnologie-Aktien beträgt 13,15 Prozent, wobei Fate Therapeutics aktuell 32,82 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Themen rund um Fate Therapeutics dominieren. An fünf Tagen überwog zwar die positive Kommunikation, jedoch an acht Tagen die negative. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung führt.

Aus technischer Sicht ist der Aktienkurs von Fate Therapeutics mit 4,57 USD derzeit +63,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einschätzung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +21,22 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet Fate Therapeutics mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,48 %) schlechter ab, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.