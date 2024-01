Fate Therapeutics Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Fate Therapeutics eine Rendite von -15,74 Prozent erzielt, was 28,97 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflegesektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Biotechnologie beträgt 12,37 Prozent, wobei Fate Therapeutics aktuell 28,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzung der Stimmung rund um die Aktienkurse erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung. Analysten haben beobachtet, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Fate Therapeutics aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Fate Therapeutics von Analysten insgesamt mit einer Bewertung von 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das Kursziel liegt im Mittel bei 8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 75,82 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertung der Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die Dividendenrendite der Fate Therapeutics-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs betrachtet.