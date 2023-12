Fate Therapeutics Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Aktie der Fate Therapeutics hat in den letzten zwölf Monaten verschiedene Analystenbewertungen erhalten, darunter 3 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen. Aus diesem Mix ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Aktualisierte Einschätzungen von Analysten liegen für den letzten Monat nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 9 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 128,43 Prozent darstellt, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 3,94 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Fate Therapeutics. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Für Fate Therapeutics wurde mehr als üblich diskutiert, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Fate Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -88,15 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche eine Underperformance von -119,79 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Fate Therapeutics um 110,31 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fate Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,83 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,94 USD eine Abweichung von +2,87 Prozent darstellt und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so lag der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +60,16 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fate Therapeutics-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.