Fat Brands Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fat Brands-Aktie beträgt aktuell 55, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,6 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Fat Brands-Aktie führt.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Fat Brands mit 8,26 % über dem Branchendurchschnitt von 2,75 % im Bereich Hotels Restaurants und Freizeit. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut".

Der Aktienkurs von Fat Brands verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,09 %, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" eine Underperformance von -8,65 % bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Fat Brands jedoch um 16,27 % über dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der technischen Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Fat Brands derzeit 6,53 USD auf, während der aktuelle Kurs bei 6,25 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der Aktie für die vergangenen 50 Tage beträgt 6,09 USD, was einer neutralen Bewertung mit einem Abstand von +2,63 % entspricht. Damit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".