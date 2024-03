Fat Brands Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Anlegerstimmung bezüglich Fat Brands war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Fat Brands wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktivität im Netz schwach war, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt wird Fat Brands daher in diesem Punkt als "schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fat Brands derzeit bei 6,99 USD liegt, während die Aktie selbst bei 7,62 USD notiert. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Distanz zum GD200. Allerdings zeigt der GD50 für die vergangenen 50 Tage mit einem Stand von 8,03 USD einen negativen Abstand, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird Fat Brands daher in der technischen Analyse als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Fat Brands zeigt bei einem Zeitraum von 7 Tagen einen Wert von 18,18, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,56 und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "gut" in Bezug auf den RSI.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anlegerstimmung und die technische Analyse von Fat Brands derzeit gemischte Signale senden, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.