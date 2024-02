Fat Brands Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von Fat Brands hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 28,63 Prozent erzielt, was mehr als 38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" hat die Aktie eine mittlere Rendite von -8,99 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt. Fat Brands übertrifft jedoch auch hier den Branchendurchschnitt deutlich mit einer Rendite von 37,62 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Fat Brands auf 6,7 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,18 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +37,01 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7,03 USD, was einer Abweichung von +30,58 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Hinsichtlich der Dividende liegt Fat Brands mit einer Ausschüttung von 6,32 % weit über dem Branchendurchschnitt von Hotels Restaurants und Freizeit (2,73 %), was zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Fat Brands-Aktie einen Wert für den RSI7 von 39,24, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 von 21,1 führt hingegen zu einer "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.