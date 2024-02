Fat Brands Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Fat Brands, ein Unternehmen im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit, verzeichnet eine Dividende von 6,32 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,74 % eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dieser Unterschied von 3,58 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung der Dividende als "Gut".

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte die Fat Brands-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,7 %, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor der zyklischen Konsumgüter 25,43 % über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt -7,5 %, wobei Fat Brands aktuell 24,2 % darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bei Fat Brands festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fat Brands war zuletzt überwiegend negativ, obwohl in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen stark diskutiert wurden. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt die Bewertung, dass Fat Brands in Bezug auf Dividende und Aktienkurs gut abschneidet, während das Anleger-Sentiment eher negativ ausfällt. Diese Faktoren sollten von potenziellen Investoren sorgfältig berücksichtigt werden.