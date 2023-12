Fastpasscorp A/S Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Marubeni":

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral angesehen werden. Der RSI der Fastpasscorp A/ liegt bei 65 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,08 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "neutral" für das Unternehmen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation eine präzise und frühzeitige Erkennung. Für Fastpasscorp A/ hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt. Das Gesamtbild liefert somit eine Bewertung von "neutral" für das Unternehmen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führte zu einer "neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments in Bezug auf das Unternehmen Fastpasscorp A/.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fastpasscorp A/-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 28,56 DKK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,3 DKK deutlich darunter liegt (Unterschied -39,43 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 19,03 DKK, wobei auch hier der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt liegt (-9,09 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte wird die Fastpasscorp A/-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine Gesamtbewertung von "Schlecht" im Rahmen der technischen Analyse.