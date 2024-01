Fastpasscorp A/S Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Für Fastpasscorp A/- liegt der RSI bei 12,24 und wird daher als "Gut" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 31,43, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt und somit zu einem Gesamtrating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Fastpasscorp A/-Aktie über die letzten 200 Handelstage ein durchschnittlicher Schlusskurs von 27,36 DKK. Der letzte Schlusskurs lag bei 20,8 DKK, was einem Unterschied von -23,98 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 18,16 DKK, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+14,54 Prozent) und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fastpasscorp A/ eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf Fastpasscorp A/ untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Zu den weichen Faktoren zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Fastpasscorp A/ in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit ist Fastpasscorp A/ insgesamt mit einem "Neutral"-Wert zu bewerten.