Fastly Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Einschätzung getroffen werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Fastly-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 53, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher erhalten wir ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf 25-Tage-Basis ist Fastly ebenfalls weder überkauft noch überverkauft (Wert: 65,96). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Fastly daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Fastly eingestellt waren. Es gab 12 positive und einen negativen Tag, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Fastly daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Fastly von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes können wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien liefern. In den letzten vier Wochen konnten bei Fastly keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet wird. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Fastly in dieser Hinsicht daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Fastly derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 17,9 USD, womit der Kurs der Aktie (13,95 USD) um -22,07 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 18,09 USD. Dies entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -22,89 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".