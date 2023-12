Fastly Aktie: Das ist einfach klasse!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Fastly-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Fastly-Aktie beträgt 20,33, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25-Wert von 42,4 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Fastly eingestellt waren, mit insgesamt zehn positiven und vier negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut".

Wichtige Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Fastly konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzung abgegeben, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat lagen keine Analystenupdates zu Fastly vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen beträgt 17,25 USD. Dies würde einem potenziellen Kursrückgang von -7,9 Prozent vom letzten Schlusskurs (18,73 USD) entsprechen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Fastly-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.