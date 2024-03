Fastly Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Fastly in den sozialen Medien. Weder gab es eine übermäßig positive noch eine übermäßig negative Diskussion. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Fastly diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Fastly-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Fastly-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergab sich im Rahmen der Ratings ein durchschnittliches Kursziel von 26,5 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 107,52 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Unterm Strich erhält Fastly somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Fastly liegt bei 66,52, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 73,29 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fastly von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.