Fastly Aktie: Pleite oder Chance?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Fastly hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen drehten sich die Diskussionen hauptsächlich um negative Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Fastly beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 72,17 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch -verkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Fastly liegt aktuell bei "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Aufwärtspotenzial von 9,18 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Fastly haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt und eine Zunahme der Kommunikation wurde verzeichnet. Aufgrund dieser positiven Veränderungen erhält Fastly insgesamt eine "Gut"-Bewertung.