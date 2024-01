Fastly Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Fastly liegt bei 71,38, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 49,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 1 Einstufung als "Gut", 1 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" zu verzeichnen. Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 17,25 USD, was eine potenzielle Abnahme um -3,09 Prozent vom letzten Schlusskurs (17,8 USD) bedeutet. Die Empfehlung lautet daher "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50).

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Fastly, weshalb die Redaktion eine "Gut"-Bewertung vergibt. Allerdings wurde über Fastly in den letzten Wochen weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".