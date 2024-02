Fastly Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

In den letzten Wochen konnte bei Fastly keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Marktmeinung in den sozialen Medien neutral ist. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Fastly liegt bei 82,05, was ebenfalls als schlecht eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher als schlecht bewertet.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine gute, eine neutrale und eine schlechte Bewertung für die Aktie der Fastly abgegeben. Dies führt zu einer langfristigen neutralen Einschätzung. Das Kursziel liegt im Mittel bei 17,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 16,24 Prozent bedeutet. Dies wird als gut bewertet und führt insgesamt zu einer guten Analystenbewertung für die Aktie.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Fastly bei 14,84 USD und ist damit um 22,47 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt -16,72 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung für die Aktie führt.