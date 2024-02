Workiva Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den letzten beiden Wochen wurde Workiva von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf neutral eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) von Workiva liegt bei 47,96, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung abgegeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier die Einstufung auf neutral festgelegt wird. Gleiches gilt für die Dividendenrendite, die mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent liegt, wodurch Workiva vom Redaktionsteam eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik erhält.