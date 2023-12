Fastly Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Costco Wholesale":

Die technische Analyse der Fastly-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 17,02 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 18,55 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +8,99 Prozent im Vergleich zum GD200 und +11,88 Prozent im Vergleich zum GD50, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Die Bewertung durch Analysten zeigt, dass in den letzten 12 Monaten eine positive, eine neutrale und eine negative Einschätzung abgegeben wurde. Langfristig wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Es gibt derzeit keine neuen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs wird eine negative Entwicklung von -7,01 Prozent erwartet, was zu einem mittleren Kursziel von 17,25 USD führt und die Gesamtbewertung auf "Neutral" setzt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen, aber die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien nimmt ab, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Fastly-Aktie als neutral eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 22,15 (Gut) und einem RSI25-Wert von 43,1 (Neutral), was zu einem Gesamtranking von "Gut" führt.