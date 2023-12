Fastighets AB Trianon Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Fastighets Trianon nicht wesentlich verändert. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke und die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend wird Fastighets Trianon auf dieser Stufe daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fastighets Trianon-Aktie beträgt aktuell 56, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 36,75 ebenfalls keine Über- oder Unterbewertung, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Fastighets Trianon.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass der GD200 des Wertes bei 16,47 SEK liegt, während der Kurs der Aktie bei 15,4 SEK um -6,5 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 14,39 SEK, was einer Abweichung von +7,02 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Wert betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Bei der Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen und in den Kommentaren der Nutzer zeigt sich, dass die Einschätzungen neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

