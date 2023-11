Fastighets AB Trianon Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Aktie von Fastighets Trianon als Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 20,83, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,57, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz um Fastighets Trianon wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit weder positiven noch negativen Ausschlägen. Daher wird die Aktie auch vom Anleger-Sentiment her als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl für die letzten 50 als auch die letzten 200 Handelstage. Dabei ergibt sich, dass der längerfristige Durchschnitt bei 17,01 SEK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,55 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Fastighets Trianon auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.