Fastighets AB Balder Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse von Fastighets Balder zeigt, dass das Unternehmen derzeit positiv bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage liegt bei 49,67 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 67,64 SEK liegt, was einer Abweichung von +36,18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 62,59 SEK eine Abweichung von +8,07 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Fastighets Balder also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Fastighets Balder liegt bei 84 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt hingegen bei 38,6, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien erhält Fastighets Balder eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine neutrale Einschätzung hin.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Fastighets Balder bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.