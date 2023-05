Fastenal: Das wahre Kursziel von 50,47 EUR

Am gestrigen Handelstag fiel der Aktienkurs von Fastenal um -0,87%. In den letzten fünf Tagen verlor die Aktie des Unternehmens damit insgesamt -2,52%, was eine pessimistische Marktstimmung andeutet.

Dennoch glauben Analysten daran, dass der aktuelle Aktienkurs nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel für Fastenal liegt bei 50,47 EUR mit einem Potenzial von +0,97% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Einschätzung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

Von insgesamt 17 befragten Bankanalysten empfehlen drei ein starkes Kaufsignal und elf halten die Aktie als neutral. Zwei Experten raten jedoch zum Verkauf und einer sogar zu sofortigem Verkauf.

Das Guru-Rating für Fastenal bleibt bei 3,12 unverändert gegenüber “Guru-Rating ALT”.