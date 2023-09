Fastenal: Potenzial für höhere Kurse – Kursziel bei 53,96 EUR

Die Aktie von Fastenal verzeichnete gestern an der Börse eine negative Tagesperformance von -0,60%. Insgesamt liegt die Performance des vergangenen Fünf-Tage-Zeitraums jedoch im Plus (+0,33%). Die Marktstimmung scheint also eher neutral zu sein.

Nicht alle Analysten teilen diese Einschätzung. Im Durchschnitt sehen sie ein mittelfristiges Kursziel von 53,96 EUR für die Aktie vorher. Das bedeutet ein Kurspotenzial in Höhe von +4,66%. Zwei Experten empfehlen den Kauf der Aktie und zwölf andere halten sie zumindest für haltenswert. Nur zwei sind der Meinung, dass man verkaufen sollte und weitere zwei raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Allerdings haben diese beiden Verkaufspositionen keinen großen Einfluss auf das Ergebnis des Guru-Ratings ALT mit einem Wert von 2,89 (unverändert).