Fastenal: Potenzial für Kurssteigerung von +0,45% auf 52,32 EUR

Die Fastenal-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 52,32 EUR – ein Potenzial für eine Kurssteigerung um +0,45%. Am gestrigen Tag hat das Unternehmen am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +1,16% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Summe bei +0,37%, was auf einen neutralen Trend hindeutet.

• Aktuelle Kursentwicklung: +1,16%

• Mittelfristiges Kursziel: 52,32 EUR (+0,45%)

• Guru-Rating bleibt stabil bei 2.88

Obwohl einige Analysten die Einschätzung teilen und die Aktie als starken Kauf empfehlen (2), halten sich weitere Experten eher neutral mit einer Bewertung “halten” (11). Dennoch gibt es auch Meinungen zur sofortigen Verkaufsempfehlung (2 ExpertInnen) oder zum Verkauf der Aktie generell (weitere zwei AnalysInnen). Die positiven...