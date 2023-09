Fastenal: Potenzial für Kursanstieg - Zielkurs bei 53,91 EUR

Die Aktie von Fastenal hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von -1,50% hingelegt. Damit liegt die Aktie derzeit bei einem Preis von 51,01 EUR und zeigt sich relativ pessimistisch.

Doch Analysten sind anderer Meinung: Das mittelfristige Kursziel wird auf 53,91 EUR taxiert. Sollten die Bankanalysten damit Recht behalten, eröffnet das Unternehmen seinen Investoren ein beachtliches Potenzial für eine Steigerung des Aktienwertes um +5,85%.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf der Fastenal-Aktie; elf Experten haben keine eindeutige Meinung (“halten”). Zwei weitere Analytiker raten jedoch zum Verkauf – davon ist einer sogar der Auffassung, dass die Aktie sofort verkauft werden muss. Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt...